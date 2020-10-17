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Армения заявила об азербайджанских беспилотниках в ее воздушном пространстве

Армения, Суббота 17 октября 2020 00:18
Армения заявила об азербайджанских беспилотниках в ее воздушном пространстве
Фото: конфликт в Нагорном Карабахе (facebook-nkrmil)
Автор: Надежда Собенко

Вооруженные силы Армении зафиксировали в воздушном пространстве страны азербайджанские беспилотники. Военные предприняли меры.

Об этом в Facebook сообщила пресс-секретарь Минобороны республики Шушан Степанян.

"В воздушном пространстве Армении обнаружены беспилотники противника. Предпринимаются соответствующие меры", - написала Степанян.

Напомним, ранее Азербайджан заявил о ракетном ударе Армении по Нахичевани.

Также сообщалось, что Армения заявила о масштабном наступлении Азербайджана в северном направлении линии фронта в Карабахе.

Кроме того, Азербайджан обвинил армянских военнослужащих в новом обстреле мирных жителей в Тертерском районе.

Отметим, что договоренность о перемирии в Нагорном Карабахе была достигнута ночью 10 октября во время переговоров министров иностранных дел Армении и Азербайджана. Но почти сразу после начала перемирия в Нагорном Карабахе стороны конфликта заявили о срыве договоренностей. Баку и Ереван обвиняли друг друга в обстрелах.

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