Вірменія заявила про азербайджанські безпілотники в її повітряному просторі

Фото: Конфлікт в Нагірному Карабасі (facebook-nkrmil)

Збройні сили Вірменії зафіксували в повітряному просторі країни азербайджанські безпілотники. Військові вжили заходів.

Про це в Facebook повідомила прес-секретар Міноборони республіки Шушан Степанян.

"У повітряному просторі Вірменії виявлені безпілотники противника. Робляться відповідні заходи", - написала Степанян.

Нагадаємо, раніше Азербайджан заявив про ракетний удар Вірменії по Нахічевані.

Також повідомлялося, що

Вірменія заявила про масштабний наступ Азербайджану в північному напрямку лінії фронту в Карабасі.

Крім того, Азербайджан звинуватив вірменських військовослужбовців у новому обстрілі мирних жителів в Тертерському районі.

Зазначимо, що домовленість про перемир'я в Нагірному Карабасі була досягнута вночі 10 жовтня під час переговорів міністрів закордонних справ Вірменії та Азербайджану. Але майже відразу після початку перемир'я в Нагірному Карабасі сторони конфлікту заявили про зрив домовленостей. Баку та Єреван звинувачували одне одного в обстрілах.