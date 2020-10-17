Вірменія заявила про азербайджанські безпілотники в її повітряному просторі

Збройні сили Вірменії зафіксували в повітряному просторі країни азербайджанські безпілотники. Військові вжили заходів.
Про це в Facebook повідомила прес-секретар Міноборони республіки Шушан Степанян.
"У повітряному просторі Вірменії виявлені безпілотники противника. Робляться відповідні заходи", - написала Степанян.
Нагадаємо, раніше Азербайджан заявив про ракетний удар Вірменії по Нахічевані.
Також повідомлялося, що
Вірменія заявила про масштабний наступ Азербайджану в північному напрямку лінії фронту в Карабасі.
Крім того, Азербайджан звинуватив вірменських військовослужбовців у новому обстрілі мирних жителів в Тертерському районі.
Зазначимо, що домовленість про перемир'я в Нагірному Карабасі була досягнута вночі 10 жовтня під час переговорів міністрів закордонних справ Вірменії та Азербайджану. Але майже відразу після початку перемир'я в Нагірному Карабасі сторони конфлікту заявили про зрив домовленостей. Баку та Єреван звинувачували одне одного в обстрілах.