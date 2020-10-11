ru
ua

News
+
-

Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

Армения завила, что Турция и Израиль отправили военную помощь Азербайджану

Автор: Максим Зайченко

Министерство обороны Армении сообщило об отправке Турцией и Израилем в Азербайджан новой партии ударных беспилотников. Их якобы доставили под видом гуманитарных грузов.

Самые читаемые новости

Об этом сообщил представитель Минобороны Армении Арцрун Ованнисян, передает агентство Infoport.

"Израиль и Турция отправляют в Азербайджан беспилотники под видом гуманитарного груза...", - сказал он.

Напомним, ранее оборонное ведомство страны заявляло, что в ходе обострения конфликта в Нагорном Карабахе турецкий истребитель в воздушном бою сбил армянский. Ереван обвиняет Турцию в прямой военной агрессии.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев признал, что в его стране присутствуют турецкие истребители F-16, но подчеркнул, что они не принимают участия в боевых действиях.

Напомним, Армения и Азербайджан согласовали совместный документ из-за конфликта в Нагорном Карабахе. С 12:00 10 октября в регионе объявлено перемирие. При этом обстрелы продолжились и после перемирия.

Прогноз погоды
Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины АрменияАзербайджан