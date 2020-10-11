Вірменія завила, що Туреччина та Ізраїль відправили військову допомогу Азербайджану

Міністерство оборони Вірменії повідомило про відправку Туреччиною та Ізраїлем в Азербайджан нової партії ударних безпілотників. Їх нібито доставили під виглядом гуманітарних вантажів.

Про це повідомив представник Міноборони Вірменії Арцрун Ованнісян, передає агентство Infoport.

"Ізраїль і Туреччина відправляють в Азербайджан безпілотники під виглядом гуманітарного вантажу...", - сказав він.

Нагадаємо, раніше оборонне відомство країни заявляло, що в ході загострення конфлікту в Нагірному Карабасі турецький винищувач в повітряному бою збив вірменський. Єреван звинувачує Туреччину в прямої військової агресії.

Президент Азербайджану Ільхам Алієв визнав, що в його країні присутні турецькі винищувачі F-16, але наголосив, що вони не беруть участі у бойових діях.

Нагадаємо, Вірменія та Азербайджан погодили спільний документ через конфлікт в Нагірному Карабасі. З 12:00 10 жовтня в регіоні оголошено перемир'я. При цьому обстріли тривали й після перемир'я.