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Азербайджан и Армения договорились не обстреливать мирное население в Карабахе

Суббота 31 октября 2020 00:53
Азербайджан и Армения договорились не обстреливать мирное население в Карабахе
Фото: ситуация в Карабахе (twitter.com)
Автор: Инна Собора

Главы МИД Армении и Азербайджана провели встречу в рамках Минской группы ОБСЕ относительно ситуации в Нагорном Карабахе. Стороны договорились не обстреливать целенаправленно гражданские объекты и мирное население.

Об этом говорится в заявлении по итогам переговоров.

Так, строны согласовали следущие договоренности:

  • не наносить преднамеренные удары по гражданскому населению и невоенным объектам;
  • активно участвовать в операциях по поиску и обмену останками погибших на поле боя и обеспечить безопасность таких работ;
  • передать в ОБСЕ и в Международный Красный Крест списки военнопленных для доступа к ним и возможного обмена в будущем;
  • составить списки вопросов и комментариев по поводу возможных механизмов проверки прекращения огня в соответствии с принятыми 10 октября в Москве решениями.

Ранее США объявили о гуманитарном перемирии в Карабахе с утра 26 октября.

Однако с первых часов стороны обвинили друг друга в нарушениях, в результате чего американские соглашения потерпели неудачу.

В Европейском союзе в очередной раз призвали стороны вернуться к переговорам о прекращении огня в Нагорном Карабахе.

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