Армения запретила въезд для иностранцев

Власти Армении запретили въезд в страну иностранцам из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел Армении в Facebook.

Сообщается, что правительство страны внесло изменение в решение об объявлении режима чрезвычайного положения, которым запрещается въезд в Армению через пограничные пропускные пункты иностранцам, вне зависимости от места прибытия.

"Согласно решению, въезд в страну через пограничные пункты на весь период чрезвычайного положения запрещается любому человеку, не являющемуся гражданином Армении, или членом его семьи, а также не имеющему право на законное проживание в Армении", - говорится в сообщении.

По данным МИД, исключение составляют дипломатические представители иностранных государств, сотрудники консульств и международных организаций, члены их семей, а также лица, въезжающие по разрешения коменданта.

Напомним, в Армении продлили карантинные меры до 10 апреля для борьбы с коронавирусом.

Кроме того, равительство Армении ужесточило меры в рамках режима чрезвычайного положения в связи с пандемией коронавируса. Так, были введены ограничения на свободное передвижение граждан. Теперь при выходе из дома все граждане обязаны иметь при себе паспорт или ID-карту.