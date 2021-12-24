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Армения заинтересована в мирном соглашении с Азербайджаном, - Пашинян

Автор: Валерия Полищук

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Армения заинтересована в заключении мирного соглашения с Азербайджаном. При этом он подчеркнул готовность начать переговоры с азербайджанской стороной.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг.

"Мы заинтересованы в заключении и старте обсуждений мирного соглашения с Азербайджаном. Мы не отказывались говорить на эту тему. Если мы объявили, что хотим открыть эпоху мирного развития для нашей страны и региона, нелогично было бы, если бы мы сказали, что не хотим слышать о мирном соглашении. Оно является одной из важных задач для нас", - заявил Пашинян.

При этом он добавил, что Армения выступает за урегулирование карабахского вопроса и разблокирование коммуникаций.

По словам Пашиняна, если удастся сформировать такую модель мира, которая будет удобной и для Армении, и для Азербайджана, то возможности переговоров расширятся.

Напомним, после стремительного наступления Азербайджана в ноябре 2020 года была достигнута договоренность о прекращении огня в Нагорном Карабахе и вводе российских военных. Кампания завершилась фактическим поражением армянской армии, Баку были переданы несколько районов.

Отметим, после войны за Нагорный Карабах между Баку и Ереваном обострились отношения из-за демаркации границ.

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АрменияАзербайджанНикол Пашинян