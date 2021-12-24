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Вірменія зацікавлена в мирній угоді з Азербайджаном, - Пашинян

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П'ятниця 24 грудня 2021 19:52
Вірменія зацікавлена в мирній угоді з Азербайджаном, - Пашинян Фото: прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян (facebook.com/nikol pashinyan)
Автор: Валерія Поліщук

Прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян заявив, що Вірменія зацікавлена в укладенні мирної угоди з Азербайджаном. При цьому він підкреслив готовність почати переговори з азербайджанською стороною.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг.

"Ми зацікавлені в укладенні і старті обговорень мирної угоди з Азербайджаном. Ми не відмовлялися говорити на цю тему. Якщо ми оголосили, що хочемо відкрити епоху мирного розвитку для нашої країни і регіону, нелогічно було б, якби ми сказали, що не хочемо чути про мирну угоду. Воно є одним з важливих завдань для нас", - заявив Пашинян.

При цьому він додав, що Вірменія виступає за врегулювання карабахського питання і розблокування комунікацій.

За словами Пашиняна, якщо вдасться сформувати таку модель світу, яка буде зручною і для Вірменії, і для Азербайджану, то можливості переговорів розширяться.

Нагадаємо, після стрімкого наступу Азербайджану в листопаді 2020 року була досягнута домовленість про припинення вогню в Нагірному Карабасі і введенні російських військових. Кампанія завершилася фактичною поразкою вірменської армії, Баку були передані кілька районів.

Відзначимо, після війни за Нагірний Карабах між Баку і Єреваном загострилися відносини через демаркацію кордонів.

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