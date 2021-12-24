Вірменія зацікавлена в мирній угоді з Азербайджаном, - Пашинян

Прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян заявив, що Вірменія зацікавлена в укладенні мирної угоди з Азербайджаном. При цьому він підкреслив готовність почати переговори з азербайджанською стороною.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг .

"Ми зацікавлені в укладенні і старті обговорень мирної угоди з Азербайджаном. Ми не відмовлялися говорити на цю тему. Якщо ми оголосили, що хочемо відкрити епоху мирного розвитку для нашої країни і регіону, нелогічно було б, якби ми сказали, що не хочемо чути про мирну угоду. Воно є одним з важливих завдань для нас", - заявив Пашинян.

При цьому він додав, що Вірменія виступає за врегулювання карабахського питання і розблокування комунікацій.

За словами Пашиняна, якщо вдасться сформувати таку модель світу, яка буде зручною і для Вірменії, і для Азербайджану, то можливості переговорів розширяться.