Армения вводит запрет на импорт турецких товаров из-за поддержки Азербайджана

С 31 декабря Армения запрещает импорт турецких товаров. Запрет будет длиться шесть месяцев.

Об этом сообщает Радио Азатутюн со ссылкой на Комитет государственных доходов (КГД) Армении.

Запрет на ввоз распространяется на все товары турецкого происхождения, импортируемые из всех стран: Турции, Грузии, в том числе и из других стран-членов ЕАЭС.

Запрет на ввоз товаров не будет применяться только в том случае, если все соответствующие таможенные операции с этими товарами будут проведены до 31 декабря 2020 года.

Решение о запрете импорта турецких товаров было принято в октябре. Причина - поддержка Турции Азербайджана в войне против Нагорного Карабаха.

Отметим, новый этап конфликта в Нагорном Карабахе между Азербайджаном и Арменией вспыхнул 27 сентября. Он продлился до 9 ноября. В ночь на 10 ноября Азербайджан, Армения и Россия подписали мирное соглашение, которое фактически является капитуляцией Еревана.

25 декабря в Азербайджане началась демобилизация мобилизованных для участия в войне в Нагорном Карабахе. Соответствующее распоряжение издал президент Азербайджана Ильхам Алиев.