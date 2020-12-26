ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Новости шоу-бизнеса
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

Армения вводит запрет на импорт турецких товаров из-за поддержки Азербайджана

Армения, Суббота 26 декабря 2020 01:23
Армения вводит запрет на импорт турецких товаров из-за поддержки Азербайджана
Фото: флаг Турции (pexels)
Автор: Даша Харченко

С 31 декабря Армения запрещает импорт турецких товаров. Запрет будет длиться шесть месяцев.

Об этом сообщает Радио Азатутюн со ссылкой на Комитет государственных доходов (КГД) Армении.

Запрет на ввоз распространяется на все товары турецкого происхождения, импортируемые из всех стран: Турции, Грузии, в том числе и из других стран-членов ЕАЭС.

Запрет на ввоз товаров не будет применяться только в том случае, если все соответствующие таможенные операции с этими товарами будут проведены до 31 декабря 2020 года.

Решение о запрете импорта турецких товаров было принято в октябре. Причина - поддержка Турции Азербайджана в войне против Нагорного Карабаха.

Отметим, новый этап конфликта в Нагорном Карабахе между Азербайджаном и Арменией вспыхнул 27 сентября. Он продлился до 9 ноября. В ночь на 10 ноября Азербайджан, Армения и Россия подписали мирное соглашение, которое фактически является капитуляцией Еревана.

25 декабря в Азербайджане началась демобилизация мобилизованных для участия в войне в Нагорном Карабахе. Соответствующее распоряжение издал президент Азербайджана Ильхам Алиев.

Читайте РБК-Украина в Google News

Новости Украины В мире ТурцияАрменияАзейбарджанНагорный Карабах

News
On Top
Продолжая просматривать RBC.UA Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности, Правилами пользования сайтом и согласны с использованием файлов cookie. Ознакомиться
Соглашаюсь