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Вірменія вводить заборону на імпорт турецьких товарів через підтримку Азербайджану

Вірменія, Субота 26 грудня 2020 01:23
Вірменія вводить заборону на імпорт турецьких товарів через підтримку Азербайджану
Фото: прапор Туреччини (pexels)
Автор: Даша Харченко

З 31 грудня Вірменія забороняє імпорт турецьких товарів. Заборона триватиме шість місяців.

Про це повідомляє Радіо Азатутюн з посиланням на Комітет державних доходів (КГД) Вірменії.

Заборона на ввезення поширюється на всі товари турецького походження, що імпортуються з усіх країн: Туреччини, Грузії, в тому числі і з інших країн-членів ЄАЕС.

Заборона на ввезення товарів не буде застосовуватися тільки в тому випадку, якщо всі відповідні митні операції з цими товарами будуть проведені до 31 грудня 2020 року.

Рішення про заборону імпорту турецьких товарів було прийнято в жовтні. Причина - підтримка Туреччини Азербайджану у війні проти Нагірного Карабаху.

Зазначимо, новий етап конфлікту в Нагірному Карабасі між Азербайджаном і Вірменією спалахнув 27 вересня. Він тривав до 9 листопада. У ніч на 10 листопада Азербайджан, Вірменія і Росія підписали мирну угоду, яке фактично є капітуляцією Єревана.

25 грудня в Азербайджані почалася демобілізація мобілізованих для участі у війні в Нагірному Карабасі. Відповідне розпорядження видав президент Азербайджану Ільхам Алієв.

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