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Армения может признать независимость Карабаха: названо условие

Автор: РБК-Украина

Армения не исключает, что может признать независимость Нагорного Карабаха. Это зависит от позиции Азербайджана по урегулированию конфликта.

Об этом заявил министр иностранных дел Армении Ара Айвазян, передает сайт армянского МИД.

По его словам, краеугольным камнем переговоров по Нагорному Карабаху является право народов на самоопределение. Он также отметил, что Ереван не признавал независимость, чтобы достичь урегулирования дипломатическим путем.

"Некоторые ошибаются сегодня, считая, что вопрос статуса Арцаха (Нагорный Карабах, - ред.) снят с повестки дня после применения военной силы. В этой связи сопредседатели Минской группы подтвердили, что вопрос статуса Арцаха останется в повестке дня переговоров. В случае разногласий Азербайджана по этому вопросу, Армения рассмотрит признание Республики Арцах", - добавил Айвазян.

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Напомним, ранее президент России Владимир Путин заявил, что статус Нагорного Карабаха пока не определен. По его словам, этот вопрос будет решаться позже.

Отметим, по итогам военной кампании осени 2020 часть районов Нагорного Карабаха перешла под контроль Азербайджана.

Накануне Армения и Азербайджан обменялись пленными.

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