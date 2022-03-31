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Армения не позволит перебрасывать боевиков в Украину через свою территорию, - премьер

Фото: премьер Армении Никола Пашинян (twitter.com/NikolPashinyan)
Автор: Сергей Пышкин

Армения не позволит перекидывать и размещать иностранных боевиков через свою территорию для их последующего участия в войне против Украины. По словам премьера Армении Николы Пашиняна, его страна достаточно пострадала в результате Нагорно-Карабахской войны.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Twitter-аккаунт премьера Армении Николы Пашиняна.

"Очевидно, что Армения, которая пострадала от участия наемников-террористов в Нагорно-Карабахской войне два года назад, никогда не сможет способствовать переброске и размещению иностранных боевиков-террористов в Украину через территорию Армении", - пишет Пашинян.

Война России против Украины длится тридцать шесть дней. Все подробности российской агрессии, ситуация в городах и международная реакция - в текстовом онлайне РБК-Украина.

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