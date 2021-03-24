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Вірменія скасувала воєнний стан після війни в Карабаху

Новость на русском → Єреван, Середа 24 березня 2021 11:47
Вірменія скасувала воєнний стан після війни в Карабаху Фото: вірменські військові (GettyImages)
Автор: РБК-Україна

Парламент Вірменії на сьогоднішньому засіданні скасував воєнний стан. Він діяв з 27 вересня під час чергового загострення військового конфлікту в Нагірному Карабасі.

Про це пише NewsArmenia.

Повідомляється, що законодавчу ініціативу про скасування воєнного стану внесли опозиційні фракції "Освічена Вірменія" і "Процвітаюча Вірменія". За словами голови фракції "Освічена Вірменія" Едмона Марукяна, цей режим вичерпав себе в політичному плані.

"Зараз реальність інша, є домовленість про проведення позачергових парламентських виборів, а наявність військового положення обмежує права опозиції і демократію в країні", - додав Марукян.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що позачергові парламентські вибори у Вірменії оголошені на 20 червня. Прем'єр-міністр Нікол Пашинян і опозиція домовилися про вихід з політичної кризи шляхом нового голосування.

Протести у Вірменії проти Пашиняна почалися після фактичної поразки Єревану в новій війні за Нагірний Карабах. За підсумками бойових дій в листопаді лідери Вірменії та Азербайджану за посередництва Росії підписали мирну угоду, яка передбачає наявність російських миротворців, передачу Азербайджану частини території Нагірного Карабаху, а також виведення вірменських військових.

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