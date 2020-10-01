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Армения обвинила военных Азербайджана в гибели гражданского

Нагорный Карабах, Четверг 01 октября 2020 22:34
Армения обвинила военных Азербайджана в гибели гражданского
Фото: боевые действия (facebook.com / nkrmil)
Автор: Дмитрий Левицкий

Ереван обвинил военнослужащих Азербайджана в обстреле сел Шатван и Мец Масрик. В результате одного из обстрелов один мирный житель погиб, а двое получили ранения различной степени тяжести.

Об этом на странице в Facebook сообщила пресс-секретарь армянского Министерства обороны Шушан Степанян.

По ее словам, азербайджанская армия выпустила ракету из ударного беспилотного летательного аппарата по селу Мец Масрик. Кроме того, в направлении села Шатван была применена артиллерия.

"Силы ПВО Армении уничтожили в этом районе три вражеских БПЛА, в том числе беспилотник, который выпустил ракету по поселку Мец Масрик", - добавила Степанян.

Напомним, ранее в обстреле гражданских была обвинена Армения. В Баку заявили, что армянские военные обстреляли город Тертер, смертельно ранив мирного жителя Азербайджана.

Кроме того, в Азербайджане назвали общее число жертв среди гражданского населения в результате конфликта с Арменией в Нагорном Карабахе.

Добавим, минувшей ночью Азербайджан из артиллерии обстрелял позиции сил Армении. В результате этого были серьезно повреждены более 160 домов и почти 40 гражданских объектов.

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Новости Украины Происшествия обстрелАрменияАзербайджанНагорный Карабахгибель
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