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Вірменія звинуватила військових Азербайджану у загибелі цивільного

Нагірний Карабах, Четвер 01 жовтня 2020 22:34
Вірменія звинуватила військових Азербайджану у загибелі цивільного
Фото: бойові дії (facebook.com / nkrmil)
Автор: Дмитро Левицький

Єреван звинуватив військовослужбовців Азербайджану в обстрілі сіл Шатван та Мец Масрік. В результаті одного з обстрілів один мирний мешканець загинув, а двоє отримали поранення різного ступеню тяжкості.

Про це на сторінці у Facebook повідомила речник вірменського Міністерства оборони Шушан Степанян.

За її словами, азербайджанська армія випустила ракету з ударного безпілотного літального апарату по селу Мец Масрік. Крім того, в напрямку села Шатван була застосована артилерія.

"Сили ППО Вірменії знищили в цьому районі три ворожих БПЛА, в тому числі безпілотник, який випустив ракету по селищу Мец Масрік", - додала Степанян.

Нагадаємо, раніше в обстрілі цивільних була звинувачена Вірменія. У Баку заявили, що вірменські військові обстріляли місто Тертер, смертельно поранивши мирного жителя Азербайджану.

Крім того, в Азербайджані назвали загальну кількість жертв серед цивільного населення в результаті конфлікту з Вірменією в Нагірному Карабасі.

Додамо, минулої ночі Азербайджан з артилерії обстріляв позиції сил Вірменії. В результаті цього було серйозно пошкоджено понад 160 будинків та майже 40 цивільних об'єктів.

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Новини України Надзвичайні події обстрелАрменияАзербайджанНагорный Карабахзагибель
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