Армения обвинила Израиль в поставках оружия Азербайджану и отозвала посла

Ереван недоволен тем, что Израиль поставляет вооружения Азербайджану, который воюет против Армении в Нагорном Карабахе. В связи с этим армянское Министерство иностранных дел отзывает своего посла из Израиля.

Об этом на брифинге сообщила пресс-секретарь МИД Армении Анна Нагдалян.

По ее словам, Ереван отозвал своего посла для проведения консультаций.

"Для нас неприемлемы поставки Израилем сверхсовременного оружия Азербайджану, особенно сейчас, в условиях агрессии Азербайджана при поддержке Турции (в Нагорном Карабахе - ред.)", - заявила Нагдалян.

Напомним, утром 27 сентября Азербайджан перешел в наступление в Нагорном Карабахе с целью прекращения армянской оккупации. Боевые действия между вооруженными силами стран продолжаются по сегодня. В первые дни обострения азербайджанской армии удалось взять под свой контроль несколько населенных пунктов.

Ранее Ереван обвинял Турцию в прямой агрессии против Армении. Турецкий истребитель якобы сбил военный самолет Армении.

В Турции, со своей стороны, отрицали обвинения Ереван.

Как писало РБК-Украина, сегодня президенты России, США и Франции выступили с совместным заявлением об обострении конфликта между Арменией и Азербайджаном в Нагорном Карабахе.