На границе Азербайджана и Армении в третий день боев погибли 11 военных

Фото: азербайджанский военный (wikipedia.org Mangust777)

Вооруженное противостояние Баку и Еревана продолжается

Вчера, 14 июля, в третий день боев на границе Азербайджана и Армении погибли 11 военных. Вооруженное противостояние продолжается с 12 июля.

Об этом сообщает "Радио Свобода".

Сообщается, что погибли азербайджанских военных, в том числе генерал-майор армии, полковник, два майора и еще трое военнослужащих. Армения потеряла четырех солдат и офицеров. Таким образом, за три дня боев с обеих сторон погибли не менее 16 человек

Напомним, боевые действия начались с заявления официального Баку об обстреле из артиллерийских установок; Ереван, в свою очередь, обвинил противника в попытке прорвать государственную границу.

На следующий день МИД Украины призвал стороны приложить максимальные усилия для деэскалации конфликта, после чего украинского посла Ивана Кулебу вызвали в МИД Армении, чтобы представить позицию Еревана по вооруженному конфликту с Баку.

Отметим, страны на протяжении последних 30 лет фактически находятся в состоянии войны. При этом наиболее напряженный очаг противостояний находится в Нагорном Карабахе - азербайджанском регионе, который де-факто контролируется армянской стороной. Последние крупные бои здесь были в апреле 2016 года, с обеих сторон погибли десятки человек.