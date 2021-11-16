Вірменія та Азербайджан поновили бої на кордоні. Єреван запросив допомогу Росії
На кордоні Вірменії та Азербайджану знову поновилися локальні бої. Офіційний Єреван вже звернувся до Росії за військовою допомогою.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Новини Вірменії".
Як повідомляє Міноборони Вірменії, ведуться локальні бої на східному кордоні із застосуванням артилерії, бронетехніки і стрілецької зброї. При цьому Єреван звинуватив противника у вторгненні на вірменську територію.
Азербайджан, зі свого боку, підтверджує, що йдуть військові операції, і азербайджанські військові у відповідь на провокації знищили протитанкову установку та міномет противника.
Водночас секретар Радбезу Вірменії Армен Григорян в ефірі місцевого телеканалу заявив, що Єреван запросив військову допомогу Росії.
"Оскільки напад скоєно на суверенну територію Вірменії, згідно з договором від 1997 року, ми звертаємося до РФ із закликом захистити територіальну цілісність Вірменії. Зараз готується письмове звернення", - заявив він.
Нагадаємо, минулого тижня Азербайджан заявив про поновлення обстрілів з боку Вірменії у напрямку Кельбаджарського району.