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Вірменія та Азербайджан поновили бої на кордоні. Єреван запросив допомогу Росії

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Вівторок 16 листопада 2021 13:59
Вірменія та Азербайджан поновили бої на кордоні. Єреван запросив допомогу Росії Фото: вірменська армія знову веде бої з Азербайджаном (GettyImages)
Автор: Артем Горовенко

На кордоні Вірменії та Азербайджану знову поновилися локальні бої. Офіційний Єреван вже звернувся до Росії за військовою допомогою.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Новини Вірменії".

Як повідомляє Міноборони Вірменії, ведуться локальні бої на східному кордоні із застосуванням артилерії, бронетехніки і стрілецької зброї. При цьому Єреван звинуватив противника у вторгненні на вірменську територію.

Азербайджан, зі свого боку, підтверджує, що йдуть військові операції, і азербайджанські військові у відповідь на провокації знищили протитанкову установку та міномет противника.

Водночас секретар Радбезу Вірменії Армен Григорян в ефірі місцевого телеканалу заявив, що Єреван запросив військову допомогу Росії.

"Оскільки напад скоєно на суверенну територію Вірменії, згідно з договором від 1997 року, ми звертаємося до РФ із закликом захистити територіальну цілісність Вірменії. Зараз готується письмове звернення", - заявив він.

Нагадаємо, минулого тижня Азербайджан заявив про поновлення обстрілів з боку Вірменії у напрямку Кельбаджарського району.

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