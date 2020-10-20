ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Новости шоу-бизнеса
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

Армения и Азербайджан продолжают обстреливать позиции друг друга в Карабахе

Нагорный Карабах, Вторник 20 октября 2020 09:45
Армения и Азербайджан продолжают обстреливать позиции друг друга в Карабахе
Фото: ситуация в Карабахе (twitter.com)
Автор: Анастасия Рокитна

Ситуация в Нагорном Карабахе остается напряженной. Армения и Азербайджан продолжают обстрелы.

Об этом сообщает пресс-служба Минобороны Азербайджана.

Этой ночью бои продолжались на Агдере-Агдамском, Физули-Гадрут-Джебраильском и Губадлы-Зангеланском направлениях фронта.

"В результате действий, проведенных азербайджанской армией, на различных направлениях фронта была уничтожена живая сила противника, два танка Т-72, ​​четыре РСЗО БМ-21 "Град", одна гаубица-пушка Д-30 и пять автомобилей", - говорится в сообщении.

Армения также сообщает об обстрелах, в которых обвиняет азербайджанскую сторону.

Напомним, вчера Азербайджан заявил о продолжении боевых операций против Армении, которая пыталась оказать сопротивление и обстреляла оборонительные позиции.

Отметим, 10 октября Армения и Азербайджан согласовали совместный документ по итогам переговоров, прошедших в Москве из-за конфликта в Нагорном Карабахе.

Ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что вернется за стол переговоров с Арменией, когда закончится фаза военного противостояния.

Читайте РБК-Украина в Google News

Новости Украины Происшествия Нагорный КарабахАрменияАзербайджан

News
On Top
Продолжая просматривать RBC.UA Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности, Правилами пользования сайтом и согласны с использованием файлов cookie. Ознакомиться
Соглашаюсь