Вірменія і Азербайджан продовжують обстрілювати позиції один одного в Карабасі

Фото: ситуація в Карабасі (twitter.com)

Ситуація в Нагірному Карабасі залишається напруженою. Вірменія і Азербайджан продовжують обстріли.

Про це повідомляє прес-служба Міноборони Азербайджану.

Цієї ночі бої тривали на Агдере-Агдамському, Фізулі-Гадрут-Джебраільському і Губадли-Зангеланському напрямках фронту.

"В результаті дій, проведених азербайджанською армією, на різних напрямках фронту була знищена жива сила противника, два танки Т-72, чотири РСЗВ БМ-21 "Град", одна гаубиця-гармата Д-30 і п'ять автомобілів", - йдеться в повідомленні.

Вірменія також повідомляє про обстріли, в яких звинувачує азербайджанську сторону.

Нагадаємо, вчора Азербайджан заявив про продовження бойових операцій проти Вірменії, яка намагалася чинити опір і обстріляла оборонні позиції.

Зазначимо, 10 жовтня Вірменія і Азербайджан погодили спільний документ за підсумками переговорів, що пройшли в Москві через конфлікт в Нагірному Карабасі.

Раніше президент Азербайджану Ільхам Алієв заявив, що повернеться за стіл переговорів з Вірменією, коли закінчиться фаза військового протистояння.