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Армения и Азербайджан обвинили друг друга в возобновлении боевых действий на границе

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Пятница 10 декабря 2021 15:42
Армения и Азербайджан обвинили друг друга в возобновлении боевых действий на границе Фото: Армения и Азербайджан обвинили друг друга в возобновлении боевых действий (Getty Images)
Автор: Ольга Белей

В Минобороны Армении сообщили, что ВС Азербайджана атаковали позиции на восточном направлении и убили одного человека. При этом в оборонном ведомстве Азербайджана заявили, что ВС Армении обстреляли позиции азербайджанской армии в Кельбаджарском районе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службы Азербайджана и Армении.

На границе Армении и Азербайджана вновь произошли боевые действия. Страны обвинили друг друга в провокациях.

Реакция Армении

По информации Минобороны Армении подразделения вооруженных сил Азербайджана открыли интенсивный огонь из огнестрельного оружия разного калибра в направлении боевых позиций Армении. Ответными действиями огонь противника был подавлен.

"10 декабря, в районе 12:00, подразделения Вооруженных сил Азербайджана атаковали армянские военные позиции, расположенные в восточной части армяно-азербайджанской границы. В результате ответных действий армянской стороны противник, неся человеческие потери, был отброшен на исходные позиции", - говорится в сообщении.

В пресс-службе Министерства обороны подтвердили информацию о погибшем военнослужащем, однако о состоянии здоровья двух раненых военных расскажут позже.

Реакция Азербайджана

В свою очередь в Минобороны Азербайджана заявили, что вооруженные силы Армении днем 9 декабря совершили провокацию на Кяльбаджарском участке государственной границы.

"Примерно в 15:00 армянские военные подразделения с боевых позиций в направлении Басаркечярского района подвергли обстрелу позиции Азербайджанской Армии в Кяльбаджарском районе. Подразделениями нашей армии, дислоцированными на этом направлении, были предприняты соответствующие действия", - сообщили в военном ведомстве Азербайджана.

Напомним, после стремительного наступления Азербайджана в ноябре 2020 года была достигнута договоренность о прекращении огня в Нагорном Карабахе и вводе российских военных. Кампания завершилась фактическим поражением армянской армии, Баку были переданы несколько районов.

Отметим, после войны за Нагорный Карабах между Баку и Ереваном обострились отношения из-за демаркации границ.

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