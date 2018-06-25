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В Армении полиция задержала брата экс-президента страны

НовостиПроисшествия    25.06.2018 - 18:06
Фото: Александр Саргся (facebook_com_ararat_gevorkyan_7)
Фото: Александр Саргся (facebook_com_ararat_gevorkyan_7)

Его подозревают в незаконном ношении оружия

Полиция Армении задержала брата бывшего президента страны Сержа Саргсяна Александра Саргсяна. Об этом сообщает издание "Новости-Армения" со ссылкой на начальника отдела аналитики, информации и связям со СМИ полиции Армении Эдгара Джанояна. 

"Александр Саргсян подвергнут приводу на улице Саят-Нова по подозрению в незаконном ношении оружия", - сказал Джаноян. 

 

նաեք հենց նոր Սաշիկնա պարկացրին Նամակ ստացա այսօր նրբագեղ թիթեռի քաշի , բացեցի սիրածս չէր՝ վճարիր 5000 սաշիկ, նամակ ստացա այսօր կարծեցի կանչում են ճաշի ,բացեցի ախորժակս փակվեց վճարիր 5000 սաշիկ ( сердечный привет от Հարւութինա Զիմզիմովա )

Опубліковано Սարգիս Ալեքսանյան Понеділок, 25 червня 2018 р.

Напомним, 26 апреля в связи с напряженной ситуацией в Армении бывший президент, а затем и премьер-министр Серж Саргсян ушел с поста руководителя правящей Республиканской партии.

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Теги публикации: Армения, Серж Саргсян  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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