В Армении полиция задержала брата экс-президента страны

Его подозревают в незаконном ношении оружия

Полиция Армении задержала брата бывшего президента страны Сержа Саргсяна Александра Саргсяна. Об этом сообщает издание "Новости-Армения" со ссылкой на начальника отдела аналитики, информации и связям со СМИ полиции Армении Эдгара Джанояна.

"Александр Саргсян подвергнут приводу на улице Саят-Нова по подозрению в незаконном ношении оружия", - сказал Джаноян.

նաեք հենց նոր Սաշիկնա պարկացրին Նամակ ստացա այսօր նրբագեղ թիթեռի քաշի , բացեցի սիրածս չէր՝ վճարիր 5000 սաշիկ, նամակ ստացա այսօր կարծեցի կանչում են ճաշի ,բացեցի ախորժակս փակվեց վճարիր 5000 սաշիկ ( сердечный привет от Հարւութինա Զիմզիմովա ) Опубліковано Սարգիս Ալեքսանյան Понеділок, 25 червня 2018 р.

Напомним, 26 апреля в связи с напряженной ситуацией в Армении бывший президент, а затем и премьер-министр Серж Саргсян ушел с поста руководителя правящей Республиканской партии.