В Армении восстановили электроснабжение после сбоя

В Армении восстановили подачу электричества потребителям после масштабного сбоя на Ереванской и Разданской тепловых электростанциях, произошедшего в среду, 10 июля. Об этом сообщило Министерство территориального управления и инфраструктуры Армении, передает РБК-Украина со ссылкой на местное агентство "Новости Армении".

"Ереванская ТЭЦ и 5-й энергоблок Разданской ТЭЦ подключены к сети. Восстановлено электроснабжение всех потребителей", - сообщили в министерстве.

Напомним, днем 10 июля в ряде областей Армении и по всему Еревану начались перебои с электроснабжением. От сети были отключены Ереванская ТЭЦ и 5-й энергоблок Разданской ТЭЦ. Кроме того, не работали платежные терминалы, на улицах было затруднено дорожное движение, приостановил работу ереванский метрополитен. В некоторых регионах Армении произошли сбои в газоснабжении и водоснабжении.

Власти Армении обещали завершить ремонтные работы к вечеру среды.