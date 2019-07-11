ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

В Армении восстановили электроснабжение после сбоя

Новости » Происшествия    11.07.2019 - 01:54
В Армении восстановили электроснабжение после сбоя
Иллюстративное фото (Виталий Носач, РБК-Украина)

В армянском Минэнерго заявили о возобновлении подачи электричества всем потребителям

В Армении восстановили подачу электричества потребителям после масштабного сбоя на Ереванской и Разданской тепловых электростанциях, произошедшего в среду, 10 июля. Об этом сообщило Министерство территориального управления и инфраструктуры Армении, передает РБК-Украина со ссылкой на местное агентство "Новости Армении".

"Ереванская ТЭЦ и 5-й энергоблок Разданской ТЭЦ подключены к сети. Восстановлено электроснабжение всех потребителей", - сообщили в министерстве.

Напомним, днем 10 июля в ряде областей Армении и по всему Еревану начались перебои с электроснабжением. От сети были отключены Ереванская ТЭЦ и 5-й энергоблок Разданской ТЭЦ. Кроме того, не работали платежные терминалы, на улицах было затруднено дорожное движение, приостановил работу ереванский метрополитен. В некоторых регионах Армении произошли сбои в газоснабжении и водоснабжении.

Власти Армении обещали завершить ремонтные работы к вечеру среды.

Евростат назвал цены на электроэнергию для жителей стран ЕС В Армении митингующие заблокировали здания судов
Новости Украины АрменияЕреванэлектричество
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь