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У Вірменії поновили електропостачання після збою

Новини » Надзвичайні події    11.07.2019 - 01:54
У Вірменії поновили електропостачання після збою
Ілюстративне фото (Віталій Носач, РБК-Україна)

У вірменському Міненерго заявили про поновлення постачання електрики всім споживачам

У Вірменії поновили подання електрики споживачам після масштабного збою на Єреванській і Разданськый теплових електростанціях, що стався в середу, 10 липня. Про це повідомило Міністерство територіального управління та інфраструктури Вірменії, передає РБК-Україна з посиланням на місцеве агентство "Новини Вірменії".

"Єреванська ТЕЦ і 5-й енергоблок Разданської ТЕЦ підключені до мережі. Відновлено електропостачання всіх споживачів", - повідомили в міністерстві.

Нагадаємо, вдень 10 липня в низці областей Вірменії і по всьому Єревану почалися перебої з електропостачанням. Від мережі були відключені Єреванська ТЕЦ і 5-й енергоблок Разданської ТЕЦ. Крім того, не працювали платіжні термінали, на вулицях було ускладнено дорожній рух, призупинив роботу єреванський метрополітен. У деяких регіонах Вірменії відбулися збої в газопостачанні та водопостачанні.

Влада Вірменії обіцяла завершити ремонтні роботи до вечора середи.

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