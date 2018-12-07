В Армении суд арестовал экс-президента Кочаряна

Фото: Роберт Кочарян (ru.wikipedia)

Суд в Ереване принял решение об аресте второго президента Роберта Кочаряна

Апелляционный уголовный суд Армении сегодня, 7 декабря, принял решение арестовать второго президента Армении Роберта Кочаряна. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Рanarmenian.

В частности, апелляционный уголовный суд огласил решение по жалобам стороны защиты на решение суда первой инстанции об избрании в отношении Кочаряна меры пресечения в виде заключения под стражу. Согласно решению суда, Роберт Кочарян должен быть взят под стражу. Сам Кочарян не присутствовал на оглашении решения суда.

Отмечается, что кассационный суд 15 ноября постановил частично удовлетворить жалобу генпрокурора и направить дело в Апелляционный суд на новое рассмотрение.

Апелляционный уголовный суд 13 августа удовлетворил представленные адвокатами жалобы, приняв за основание неприкосновенность второго президента Армении.

Напомним, Кочаряна обвиняют в свержении конституционного строя Армении с применением насилия, а также завладение полномочиями президента Армении, парламента, Конституционного суда или правительства способом, не предусмотренным конституцией.

В феврале-марте 2008 года в Армении прошла серия протестов против нарушений на президентских выборах, прошедших 19 февраля. Митинги были организованы сторонниками кандидата на этих выборах - первого президента Армении Левона Тер-Петросяна. Это произошло на фоне массовых антиправительственных акций, организованных Николом Пашиняном.