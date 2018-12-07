У Вірменії суд заарештував екс-президента Кочаряна

Фото: Роберт Кочарян (ru.wikipedia)

Суд в Єревані прийняв рішення про арешт другого президента Роберта Кочаряна

Апеляційний кримінальний суд Вірменії сьогодні, 7 грудня, прийняв рішення заарештувати другого президента Вірменії Роберта Кочаряна. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Рапагмепіап.

Зокрема, апеляційний кримінальний суд оголосив рішення за скаргами сторони захисту на рішення суду першої інстанції про обрання щодо Кочаряна запобіжного заходу у вигляді взяття під варту. Згідно з рішенням суду, Роберт Кочарян повинен бути взятий під варту. Сам Кочарян не був присутній на оголошенні рішення суду.

Наголошується, що касаційний суд 15 листопада постановив частково задовольнити скаргу генпрокурора і направити справу до Апеляційного суду на новий розгляд.

кримінальний Апеляційний суд 13 серпня задовольнив представлені адвокатами скарги, прийнявши за основу недоторканність другого президента Вірменії.

Нагадаємо, Кочаряна звинувачують у поваленні конституційного ладу Вірменії з застосуванням насильства, а також заволодіння повноваженнями президента Вірменії, парламенту, Конституційного суду або уряду способом, не передбаченим конституцією.

У лютому-березні 2008 року у Вірменії пройшла серія протестів проти порушень на президентських виборах, що відбулися 19 лютого. Мітинги були організовані прихильниками кандидата на цих виборах першого президента Вірменії Левона Тер-Петросяна. Серед організаторів маніфестацій був і нинішній прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян. Це відбулося на тлі масових антиурядових акцій, організованих Николом Пашиняном.