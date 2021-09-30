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В Армении суд арестовал бывшего министра обороны по обвинению в коррупции

Автор: Дмитрий Кузнецов

В Армении суд удовлетворил ходатайство Службы национальной безопасности (СНБ) об аресте на два месяца бывшего министра обороны Давида Тонояна. Его подозревают в коррупции.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Радио Азатутюн".

По данным издания, экс-министр проходит подозреваемым по уголовному делу о растрате около 4,7 млн долларов при поставках боеприпасов. Отмечается, что в деле также фигурирует ряд бывших и действующих высокопоставленных должностных лиц Вооруженных сил Армении.

Агентство Jam News сообщает, что кроме Тонояна также задержан Давид Галастян, глава компании, которая поставляла оружие и боеприпасы армянской армии.

Тоноян занимал пост министра обороны Армении с 2018 по 2020 годы.

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Армениякоррупция