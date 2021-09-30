RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

У Вірменії суд заарештував колишнього міністра оборони за звинуваченням у корупції

Автор: Дмитрий Кузнецов

У Вірменії суд задовольнив клопотання Служби національної безпеки (СНБ) про арешт на два місяці колишнього міністра оборони Давида Тонояна. Його підозрюють у корупції.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Радіо Азатутюн".

За даними видання, ексміністр проходить підозрюваним у кримінальній справі про розтрату близько 4,7 млн доларів при постачанні боєприпасів. Відзначається, що в справі також фігурує ряд колишніх і діючих високопосадовців Збройних сил Вірменії.

Агентство Jam News повідомляє, що крім Тонояна також затриманий Давид Галастян, глава компанії, яка постачала зброю і боєприпаси вірменської армії.

Тоноян займав пост міністра оборони Вірменії з 2018 по 2020 роки.

Читайте РБК-Україна в Google News
Армениякоррупция