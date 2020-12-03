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В Армении снова протестуют против Пашиняна, перекрывают улицы

Автор: Дмитрий Левицкий

В Армении сегодня возобновились акции протеста против правительства Никола Пашиняна, который подписал соглашение о завершении войны с Азербайджаном. Протестующие требуют отставки Пашиняна и его правительства.

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Об этом сообщают армянские агентства "АрмИнфо" и Newsarmenia.

Акции протеста начались в Ереване около 17:00 по киевскому времени. Протестующие перекрывали перекресток Маштоца и улицы Пушкина, а также перекресток улиц Абовяна и Московяна, Терьяна и Московяна.

Однако из-за предупреждения со стороны полиции движение по улицам было заблокировано не более 5 минут. В случае отказа силовики угрожали задержаниями.

Кроме того, российские СМИ пишут, что армянские правоохранители задержали нескольких участников сегодняшней акции протеста.

Напомним, за отставку Пашиняна выступал президент Армении Армен Саркисян. Он призвал действующее правительство уйти в отставку и предложил провести внеочередные парламентские выборы.

Добавим, вчера парламент Армении отменил ограничения на проведение митингов и акций протеста, которое было введено из-за военного положения в стране.

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Новости Украины протестАрменияЕреванНикол Пашинян