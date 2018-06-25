У Вірменії поліція затримала брата екс-президента країни

Його підозрюють у незаконному носінні зброї

Поліція Вірменії затримала брата колишнього президента країни Сержа Саргсяна Олександра Саргсяна. Про це повідомляє видання "Новини-Вірменія" з посиланням на начальника відділу аналітики, інформації та зв'язків зі ЗМІ поліції Вірменії Едгара Джанояна.

"Олександр Саргсян підданий приводу на вулиці Саят-Нова за підозрою в незаконному носінні зброї", - сказав Джаноян.

նաեք հենց նոր Սաշիկնա պարկացրին Նամակ ստացա այսօր նրբագեղ թիթեռի քաշի , բացեցի սիրածս չէր՝ վճարիր 5000 սաշիկ, նամակ ստացա այսօր կարծեցի կանչում են ճաշի ,բացեցի ախորժակս փակվեց վճարիր 5000 սաշիկ ( сердечний привіт від Հարւութինա Զիմզիմովա ) Опубліковано Սարգիս Ալեքսանյան Понеділок, 25 червня 2018 р.

Нагадаємо, 26 квітня у зв'язку з напруженою ситуацією у Вірменії колишній президент, а потім і прем'єр-міністр Серж Саргсян пішов з поста керівника правлячої Республіканської партії.