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Інтерв'ю

У Вірменії поліція затримала брата екс-президента країни

НовиниНадзвичайні події    25.06.2018 - 18:06
Фото: Олександр Саргся (facebook_com_ararat_gevorkyan_7)
Фото: Олександр Саргся (facebook_com_ararat_gevorkyan_7)

Його підозрюють у незаконному носінні зброї

Поліція Вірменії затримала брата колишнього президента країни Сержа Саргсяна Олександра Саргсяна. Про це повідомляє видання "Новини-Вірменія" з посиланням на начальника відділу аналітики, інформації та зв'язків зі ЗМІ поліції Вірменії Едгара Джанояна.

"Олександр Саргсян підданий приводу на вулиці Саят-Нова за підозрою в незаконному носінні зброї", - сказав Джаноян.

 

նաեք հենց նոր Սաշիկնա պարկացրին Նամակ ստացա այսօր նրբագեղ թիթեռի քաշի , բացեցի սիրածս չէր՝ վճարիր 5000 սաշիկ, նամակ ստացա այսօր կարծեցի կանչում են ճաշի ,բացեցի ախորժակս փակվեց վճարիր 5000 սաշիկ ( сердечний привіт від Հարւութինա Զիմզիմովա )

Опубліковано Սարգիս Ալեքսանյան Понеділок, 25 червня 2018 р.

Нагадаємо, 26 квітня у зв'язку з напруженою ситуацією у Вірменії колишній президент, а потім і прем'єр-міністр Серж Саргсян пішов з поста керівника правлячої Республіканської партії.

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Теги публікації: Армения, Серж Саргсян  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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