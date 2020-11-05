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У Армении на переговорах "нет конкретики", - Алиев

Четверг 05 ноября 2020 15:55
У Армении на переговорах "нет конкретики", - Алиев
Фото: Ильхам Алиев (facebook.com LiderIlhamAliyev)
Автор: Андрей Козловский

Президент Азербайджана Ильхам Алиев считает, что армянская сторона не представила никакой конкретики на переговорах по Нагорному Карабаху. По его мнению, Армения должна быть более точной в своей позиции.

Об этом Ильхам Алиев заявил в интервью испанскому агентству EFE.

“Говоря о компромиссах, Армения не говорит ничего конкретного, только о самоопределении. Но самоопределение не компромисс с их стороны”, - сказал Алиев.

По его словам, именно поэтому Баку с первых дней активных столкновений потребовало у армянской стороны график вывода войск из Карабаха и окружающих его районов.

“Если бы Армения прислушалась к нам и повела себя логично, мы бы не оказались в нынешней ситуации. Возможно, в этом случае война закончилась бы месяц назад”, - добавил президент Азербайджана.

Также Алиев сообщил, что не видит смысла во встрече с премьер-министром Армении Николом Пашиняном.

Напомним, ранее Алиев заявлял, что чем быстрее начнутся переговоры по Нагорному Карабаху, тем скорее будет найдено урегулирование.

Кроме того, премьер-министр Армении Никол Пашинян поддержал введение российских миротворцев в Нагорный Карабах. Он считает, что у РФ хорошие отношения и с Азербайджаном, и Арменией.

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