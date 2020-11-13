ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Новости шоу-бизнеса
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Афиша
Еда
Промокоды
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

Пашинян объяснил, почему не уходит в отставку

Ереван, Пятница 13 ноября 2020 00:29
Пашинян объяснил, почему не уходит в отставку
Фото: Никол Пашинян (flick.com/worldeconomicforum)
Автор: Инна Собора

Премьер-министр Армении Никол Пашинян объяснил свое нежелание уходить в отставку. По его словам, это означало "дезертирство".

Об этом пишет "Радио Азатутюн".

Пашинян прокомментировал почему он не ушел в отставку, чтобы избежать подписания трехстороннего документа с Азербайджаном и Россией об окончании боевых действий в Нагорном Карабахе.

"Потому что это означало бы дезертирство, это означало бы переложить обязанность выполнить адскую миссию ради солдат на чужие плечи, надеясь, что позже скажут, что Пашинян был настолько патриотичен, что не подписал документ, а этот другой оказался слабым и подписал", - сказал премьер.

Пашинян отметил, что "документ действительно плох для нас (Армении, - ред.), но не нужно его еще больше ухудшать на самом деле".

Напомним, 12 ноября в Армении представители 17 политических сил провели шествие, требуя отставки Пашиняна.

Ранее он заявлял, что Армения пошла на перемирие в Нагорном Карабахе с последующей передачей его территорий Азербайджану, поскольку оказалась в безальтернативной ситуации.

Читайте РБК-Украина в Google News

Новости Украины Политика АрменияЕреван

News
On Top
Продолжая просматривать RBC.UA Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности, Правилами пользования сайтом и согласны с использованием файлов cookie. Ознакомиться
Соглашаюсь