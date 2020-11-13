Пашинян объяснил, почему не уходит в отставку

Фото: Никол Пашинян (flick.com/worldeconomicforum)

Премьер-министр Армении Никол Пашинян объяснил свое нежелание уходить в отставку. По его словам, это означало "дезертирство".

Об этом пишет "Радио Азатутюн".

Пашинян прокомментировал почему он не ушел в отставку, чтобы избежать подписания трехстороннего документа с Азербайджаном и Россией об окончании боевых действий в Нагорном Карабахе.

"Потому что это означало бы дезертирство, это означало бы переложить обязанность выполнить адскую миссию ради солдат на чужие плечи, надеясь, что позже скажут, что Пашинян был настолько патриотичен, что не подписал документ, а этот другой оказался слабым и подписал", - сказал премьер.

Пашинян отметил, что "документ действительно плох для нас (Армении, - ред.), но не нужно его еще больше ухудшать на самом деле".

Напомним, 12 ноября в Армении представители 17 политических сил провели шествие, требуя отставки Пашиняна.

Ранее он заявлял, что Армения пошла на перемирие в Нагорном Карабахе с последующей передачей его территорий Азербайджану, поскольку оказалась в безальтернативной ситуации.