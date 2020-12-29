В Армении оппозиция устроила масштабный марш. Требуют отставки Пашиняна

Фото: протесты в Армении (Getty Images)

В Ереване стартовал масштабный марш армянской оппозиции. Протестующие требуют отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна, которого считают виновным в поражении в Нагорном Карабахе.

Об этом сообщает армянское агентство News.am.

Марш стартовал возле Пражского парка в административном районе Арабкир. Участники марша идут по улицам столицы и скандируют: "Армения без Никола! Никол должен уйти!".

Колонну протестующих сопровождают силовики, но они не пытаются помешать проведению акции и не задерживают митингующих. Участники марша планируют пойти к зданию Специальной следственной службы.

Отметим, оппозиция начала требовать отставки Пашиняна после подписания трехстороннего соглашения между Арменией, Азербайджаном и Россией о завершении войны в Нагорном Карабахе.

Соглашение, как считает оппозиция, стало фактической капитуляцией Еревана. Оппозиционеры также возлагают на Пашиняна ответственность за экономические и социальные проблемы в Армении.

Напомним, недавно в одном из своих интервью Пашинян рассказал о планах обсудить с парламентом свою отставку и объявление внеочередных парламентских выборов.

Кроме того, Пашинян заявил, что готов уйти с должности по "решению народа".