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В Армении оппозиция устроила масштабный марш. Требуют отставки Пашиняна

Ереван, Вторник 29 декабря 2020 15:24
В Армении оппозиция устроила масштабный марш. Требуют отставки Пашиняна
Фото: протесты в Армении (Getty Images)
Автор: Дмитрий Левицкий

В Ереване стартовал масштабный марш армянской оппозиции. Протестующие требуют отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна, которого считают виновным в поражении в Нагорном Карабахе.

Об этом сообщает армянское агентство News.am.

Марш стартовал возле Пражского парка в административном районе Арабкир. Участники марша идут по улицам столицы и скандируют: "Армения без Никола! Никол должен уйти!".

Колонну протестующих сопровождают силовики, но они не пытаются помешать проведению акции и не задерживают митингующих. Участники марша планируют пойти к зданию Специальной следственной службы.

Отметим, оппозиция начала требовать отставки Пашиняна после подписания трехстороннего соглашения между Арменией, Азербайджаном и Россией о завершении войны в Нагорном Карабахе.

Соглашение, как считает оппозиция, стало фактической капитуляцией Еревана. Оппозиционеры также возлагают на Пашиняна ответственность за экономические и социальные проблемы в Армении.

Напомним, недавно в одном из своих интервью Пашинян рассказал о планах обсудить с парламентом свою отставку и объявление внеочередных парламентских выборов.

Кроме того, Пашинян заявил, что готов уйти с должности по "решению народа".

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Новости Украины В мире АрменияпротестмаршНикол Пашинян

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