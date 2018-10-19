В Армении назначили дату выборов премьер-министра

Фото: парламент Армении (из открытых источников)

Первый тур голосования состоится 24 октября

Первый тур голосования по выборам премьер-министра Армении состоится в парламенте республики 24 октября. Об этом передает РБК-Украина со ссылкой на росСМИ.

"Специальное заседание, на котором пройдут выборы премьер-министра, назначено на 24 октября", - сообщили в аппарате Национального Собрания Армении.

Напомним, премьер-министр Армении Никол Пашинян 16 октября заявил о своей отставке и принял отставку правительства.

Пашинян заявил о своей отставке после того, как парламентские силы заверили его в отсутствии намерения выдвинуть своего кандидата на кресло главы правительства, а с "Процветающей Арменией" даже был подписал соответствующий меморандум. Если они сдержат свое обещание, и новый премьер-министр страны не будет избран парламентом дважды в течение двух недель, то Национальное Собрание окажется распущенным, страну же ждут досрочные выборы. Ориентировочной датой их проведения называется 9 декабря.

По словам Пашиняна, этот шаг он должен сделать для того, чтобы в стране состоялись досрочные парламентские выборы. Они должны пройти в середине декабря.

8 октября 2018 года, спустя неделю протестов в Ереване, в Армении согласовали проведение досрочных парламентских выборов в декабре.

2 октября в Ереване тысячи людей вышли на митинг к зданию армянского парламента по призыву Пашиняна. Это произошло после того, как парламент принял на внеочередном заседании во втором и окончательном чтении изменения в закон "О регламенте Национального Собрания", которые позволят депутатам застраховаться от возможного роспуска парламента.