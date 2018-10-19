У Вірменії призначили дату виборів прем'єр-міністра

Фото: парламент Вірменії (з відкритих джерел)

Перший тур голосування відбудеться 24 жовтня

Перший тур голосування з виборів прем'єр-міністра Вірменії відбудеться в парламенті республіки 24 жовтня. Про це передає РБК-Україна з посиланням на росСМИ.

"Спеціальне засідання, на якому пройдуть вибори прем'єр-міністра, призначено на 24 жовтня", - повідомили в апараті національних Зборів Вірменії.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян 16 жовтня заявив про свою відставку і прийняв відставку уряду.

Пашинян заявив про свою відставку після того, як парламентські сили запевнили його у відсутності намірів висунути свого кандидата на крісло глави уряду, а з "Процвітаючої Вірменії" навіть був підписав відповідний меморандум. Якщо вони стримають свою обіцянку, і новий прем'єр-міністр країни не буде обраний парламентом двічі протягом двох тижнів, то Національні Збори виявиться розкритим, країну чекають дострокові вибори. Орієнтовною датою їх проведення називається 9 грудня.

За словами Пашиняна, цей крок він повинен зробити для того, щоб в країні відбулися дострокові парламентські вибори. Вони повинні пройти в середині грудня.

8 жовтня 2018 року, через тиждень протестів в Єревані, у Вірменії погодили проведення дострокових парламентських виборів в грудні.

2 жовтня в Єревані тисячі людей вийшли на мітинг до будівлі вірменського парламенту за призовом Пашиняна. Це сталося після того, як парламент прийняв на позачерговому засіданні в другому і остаточному читанні зміни до закону "Про регламент національних Зборів", які дозволять депутатам застрахуватися від можливого розпуску парламенту.