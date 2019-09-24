В Армении нашли мертвым экс-главу МВД

Бывшего министра внутренних дел и экс-главу полиции Армении Айка Арутюняна нашли мертвым в своей летней резиденции. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Следственного комитета Армении.

Следствие возбудило дело по статье "Доведение до самоубийства".

Айк Арутюнян - армянский военный деятель, генерал-полковник полиции. Он занимал пост главы Министерства внутренних дел Армении с 1996 по 1999 годы. С 2003 по 2008 год он был начальником полиции Армении, после чего до 2010 года возглавлял СГО страны. Арутюнян также был президентом федерации бокса Армении с 1994 по 2008 год.

Отметим, в марте 2008 года, в результате беспорядков после президентских выборов, на которых победил Серж Саргсян, погибли по меньшей мере восемь активистов и один военнослужащий. Арутюнян тогда руководил действиями полиции. После прихода к власти премьер-министра Никола Пашиняна расследование по делу беспорядков после президентских выборов 2008 года возобновилось, а Айк Арутюнян выступал в нем в качестве свидетеля.

Ранее РБК-Украина сообщало, что в Армении возобновился суд над экс-президентом Робертом Кочаряном. Его обвиняют в свержении конституционного строя и получении взятки в особо крупном размере.