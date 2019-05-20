У Вірменії мітингувальники заблокували будівлі судів

Фото: протест в Єревані (twitter.com/evn_report)

Причиною протесту є рішення Єреванського суду загальної юрисдикції щодо другого президента Вірменії Кочаряна

В столиці Вірменії, Єревані, в понеділок, 20 травня, мітингувальники на заклик прем'єр-міністра країни Нікола Пашиняна заблокували входи до будівлі судів. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на News.am.

Протестувальники блокують Вища судова рада. Також перекритий вхід у Конституційний суд республіки. Крім того, за даними колишнього заступника міністра юстиції Вірменії Рубена Мелікяна, в будівлі суду єреванського району Ачапняк вибиті шибки. Він опублікував фотографії, які підтверджують це.

Դատարաններից մեկում Վարչապետի հրահանգով հավաքված խառնամբոխն արդեն իսկ հասցրել է կոտրել ապակիներ, քաշքշել աշխատանքի... Опубліковано Ruben Melikyan Неділя, 19 травня 2019 р.

Зазначимо, днем раніше Пашинян анонсував новий етап революції в країні і закликав своїх прихильників блокувати всі суди в країні, щоб встановити народну владу в судовій сфері". Приводом до протестів стало рішення Єреванського суду загальної юрисдикції у справі другого президента Вірменії Роберта Кочаряна.

Нагадаємо, Єреванський суд загальної юрисдикції опублікував рішення про зміну запобіжного заходу для другого президента Вірменії Роберта Кочаряна. Кочаряна звинувачували у повалення конституційного ладу Вірменії з застосуванням насильства, а також у заволодінні повноваженнями президента Вірменії, парламенту, Конституційного суду або уряду способом, не передбаченим конституцією.