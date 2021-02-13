В Армении минимум 25 человек пострадали в результате землетрясения

В результате землетрясения в Армении за медицинской помощью обратились 25 человек. Большинство из них имели легкие повреждения.
Об этом сообщил Минздрав Армении в Facebook.
Из 25 человек только одна беременная женщина была госпитализирована по соображениям предосторожности. Остальным предоставили помощь в амбулаторных условиях. У них были царапины и легкие повреждения.
Напомним, 13 февраля а территории Армении произошло землетрясение магнитудой 4,7. После подземных толчков в Ереване наблюдались проблемы со связью.
Также сообщалось, что в субботу, около 16:07 по киевскому времени, в Японии зафиксировали землетрясение магнитудой 7.0 - 7.3. Оно произошло неподалеку региона Фукусима. В результате происшествия минимум 30 людей пострадали, 950 тысяч домохозяйств были обесточены.