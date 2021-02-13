У Вірменії мінімум 25 осіб постраждали в результаті землетрусу

В результаті землетрусу у Вірменії за медичною допомогою звернулися 25 осіб. Більшість з них мали легкі ушкодження.
З 25 чоловік тільки одна вагітна жінка була госпіталізована з міркувань обережності. Решті надали допомогу в амбулаторних умовах. У них були подряпини і легкі ушкодження.
Нагадаємо, 13 лютого а території Вірменії стався землетрус магнітудою 4,7. Після підземних поштовхів в Єревані спостерігалися проблеми зі зв'язком.
Також повідомлялося, що в суботу близько 16:07 за київським часом, в Японії зафіксували землетрус магнітудою 7.0 - 7.3. Воно сталося неподалік регіону Фукусіма. В результаті події як мінімум 30 людей постраждали, 950 тисяч домогосподарств були знеструмлені.