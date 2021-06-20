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В Армении на избирательном участке произошла стрельба

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Азаташен, Воскресенье 20 июня 2021 12:27
В Армении на избирательном участке произошла стрельба Фото: на избирательном участке в Армении произошла стрельба (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Левицкий

В Армении на избирательном участке сегодня утром произошла стрельба. У здания избирательного участка поспорили представители разных партий.

Об этом сообщила полиция Армении.

Инцидент произошел на избирательном участке в селе Азаташен. На место происшествия сразу же прибыли правоохранители и установили, чтобы во время конфликта представителей партий был сделан выстрел из газового пистолета.

О пострадавших в результате конфликта не сообщают. Пистолет правоохранители изъяли.

Сейчас проводится расследование и выясняются все обстоятельства произошедшего.

Напомним, в Армении сегодня проходят внеочередные парламентские выборы, которые были объявлены после отставки премьер-министра Никола Пашиняна.

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Армения Стрельба выборы
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