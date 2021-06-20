У Вірменії на виборчій дільниці сталася стрілянина

У Вірменії на виборчій дільниці сьогодні вранці сталася стрілянина. Біля будівлі виборчої дільниці посперечалися представники різних партій.

Про це повідомила поліція Вірменії .

Інцидент стався на виборчій дільниці в селі Азаташен. На місце події відразу ж прибули правоохоронці та встановили, щоб під час конфлікту представників партій було зроблено вистріл з газового пістолета.

Про постраждалих в результаті конфлікту не повідомляють. Пістолет правоохоронці вилучили.