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У Вірменії на виборчій дільниці сталася стрілянина

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Азаташен, Неділя 20 червня 2021 12:27
У Вірменії на виборчій дільниці сталася стрілянина Фото: на виборчій дільниці у Вірменії сталася стрілянина (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Левицький

У Вірменії на виборчій дільниці сьогодні вранці сталася стрілянина. Біля будівлі виборчої дільниці посперечалися представники різних партій.

Про це повідомила поліція Вірменії.

Інцидент стався на виборчій дільниці в селі Азаташен. На місце події відразу ж прибули правоохоронці та встановили, щоб під час конфлікту представників партій було зроблено вистріл з газового пістолета.

Про постраждалих в результаті конфлікту не повідомляють. Пістолет правоохоронці вилучили.

Наразі проводиться розслідування та з'ясовуються всі обставини події.

Нагадаємо, у Вірменії сьогодні проходять позачергові парламентські вибори, які були оголошені після відставки прем'єр-міністра Нікола Пашиняна.

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