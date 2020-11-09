В Армении почти 20 партий требуют отставки премьера из-за ситуации в Карабахе

Фото: Никол Пашинян (facebook.com Mir24TV)

В Армении 17 политических партий подписали обращение к премьер-министру Николу Пашиняну с призывом уйти в отставку. Свое требование политические силы объясняют ситуацией в Нагорном Карабахе.

Официальное обращение политических сил опубликовало издание Politik.

Партии считают, что нынешняя власть, во главе с Пашиняном, не справляется с существующими вызовами, поэтому они требуют добровольной отставки премьера и правительства, чтобы избежать безвозвратных потерь.

"Как государство, мы, народ, стоим перед решающей вехой, требующей решительных действий. Тем временем шаги, предпринимаемые политической властью, несоизмеримы с угрозой выживания нашего народа. Власть продемонстрировала очевидную неспособность противостоять внутренним и внешним вызовам. Человеческие и территориальные потери, неполноценные отношения с союзниками, прежде всего с РФ, делают очевидным банкротство нынешней власти", - говорится в заявлении.

Партии хотят срочного формирования нового правительства из партий, которые имеют возможность переломить ситуацию в Нагорном Карабахе.

Под требованием подписались партии "Свобода", "Национальная безопасность", "Национальная повестка", "Национальный демократический союз", "Национальное согласие", "Альянс", "Процветающая Армения", "Демократическая альтернатива", "Еркир Цирани", "Дашнакцутюн", "Солидарность", "Национальный либеральный союз Армении", Республиканская партия Армении, "Христианско-демократический союз Армении", "Отечество", "Одна Армения" и "Союз Конституционное право"

Напомним, сегодня Азербайджан вернул контроль над более чем 20 населенными пунктами в Нагорном Карабахе.

Кроме того, азербайджанская армия приблизилась к Степанакерту. Сейчас продолжаются бои за город Шуши, что вблизи столицы непризнанной республики.