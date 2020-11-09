ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Новини шоу-бізнесу
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Афіша
Їжа
Промокоди
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті
Travel
Travel
Travel
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Точки зору

У Вірменії майже 20 партій вимагають відставки прем'єра через ситуацію в Карабасі

Єреван, Понеділок 09 листопада 2020 18:39
У Вірменії майже 20 партій вимагають відставки прем'єра через ситуацію в Карабасі
Фото: Нікол Пашинян (facebook.com Mir24TV)
Автор: Дмитро Левицький

У Вірменії 17 політичних партій підписали звернення до прем'єр-міністра Нікола Пашиняна з закликом піти у відставку. Свою вимогу політичні сили пояснюють ситуацією в Нагірному Карабасі.

Офіційне звернення політичних сил опублікувало видання Politik.

Партії вважають, що чинна влада, на чолі з Пашиняном, не справляється з існуючими викликами, тому вони вимагають добровільної відставки прем'єра та уряду, щоб уникнути безповоротних втрат.

"Як держава, ми, народ, стоїмо перед вирішальною віхою, що вимагає рішучих дій. Тим часом кроки, що вживаються політичною владою, несумірні з загрозою виживання нашого народу. Влада продемонструвала очевидну нездатність протистояти внутрішнім і зовнішнім викликам. Людські та територіальні втрати, неповноцінні стосунки з союзниками, перш за все з РФ, роблять очевидним банкрутство нинішньої влади", - йдеться в заяві.

Партії хочуть термінового формування нового уряду з партій, які мають змогу переломити ситуацію в Нагірному Карабасі.

Під вимогою підписалися партії "Свобода", "Національна безпека", "Національна повістка", "Національний демократичний союз", "Національна згода", "Альянс", "Процвітаюча Вірменія", "Демократична альтернатива", "Еркір Цірані", "Дашнакцутюн", "Солідарність", "Національний ліберальний союз Вірменії", Республіканська партія Вірменії, "Християнсько-демократичний союз Вірменії", "Вітчизна", "Одна Вірменія" та "Союз Конституційне право".

Нагадаємо, сьогодні Азербайджан повернув контроль над понад 20 населеними пунктами в Нагірному Карабасі.

Крім того, азербайджанська армія наблизилася до Степанакерта. Зараз тривають бої за місто Шуші, що поблизу столиці невизнаної республіки.

Читайте РБК-Україна в Google News

Новини України В світі Нікол ПашинянотставкаАрмения

News
On Top
Продовжуючи переглядати RBC.UA Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Політикою конфіденційності Правилами користування сайтом і згодні з використанням файлів cookie. Ознайомитися
Погоджуюся