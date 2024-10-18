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АРМА віддала арештовані російські вагони компанії, яка не має досвіду управління залізничним майном

Фото: АРМА віддала арештовані російські вагони компанії, яка не має досвіду управління (Getty Images)
Автор: Олександр Мороз

Агентство з розшуку та менеджменту активів (АРМА) провело на майданчику Прозорро тендер на управління арештованими вагонами із РФ та Білорусі. Всього було передано 434 вагони – у тому числі цистерни та напіввагони. Переможець – компанія ООО "ФПК "Ресурсгруп", яка, згідно з даними реєстрів, не має досвіду в управлінні залізничними вагонами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Рrozorro.

За умовами укладеного договору, "Ресурсгруп" платитиме державі за вагон 34 грн на добу. При тому, що ринкова ставка прибутковості піввагонів становить 450 грн/добу, а цистерн — понад 1000 грн/добу.

Наразі "Укрзалізниця" має дефіцит вагонів, про який неодноразово казало керівництво компанії. Особливо цей дефіцит відчутний у перевезенні пального: зараз до половини всього українського пального перевозиться в заарештованих цистернах, які раніше належали країні-агресору.

Платформи та навіввагони, які також отримала в управління "Ресурсгруп", могли б використовуватися для перевезення вантажів для фортифікацій перевезення колісної техніки.

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УкрзалізницяАРМА