АРМА віддала арештовані російські вагони компанії, яка не має досвіду управління залізничним майном

За умовами укладеного договору, "Ресурсгруп" платитиме державі за вагон 34 грн на добу. При тому, що ринкова ставка прибутковості піввагонів становить 450 грн/добу, а цистерн — понад 1000 грн/добу.

Наразі "Укрзалізниця" має дефіцит вагонів, про який неодноразово казало керівництво компанії. Особливо цей дефіцит відчутний у перевезенні пального: зараз до половини всього українського пального перевозиться в заарештованих цистернах, які раніше належали країні-агресору.

Платформи та навіввагони, які також отримала в управління "Ресурсгруп", могли б використовуватися для перевезення вантажів для фортифікацій перевезення колісної техніки.