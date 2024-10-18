АРМА отдала арестованные вагоны РФ компании, не имеющей опыта управления железнодорожным имуществом

По условиям заключенного договора "Ресурсгрупп" будет платить государству за вагон 34 грн в сутки. При том, что рыночная ставка доходности полувагонов составляет 450 грн/сутки, а цистерн — более 1000 грн/сутки.

Сейчас у "Укрзализныци" есть дефицит вагонов, о котором неоднократно говорило руководство компании. Особенно этот дефицит ощутим в перевозке горючего: сейчас до половины всего украинского горючего перевозится в арестованных цистернах, ранее принадлежавших стране-агрессору.

Платформы и навевагон, которые также получили в управление "Ресурсгрупп", могли бы использоваться для перевозки грузов для фортификаций перевозки колесной техники.