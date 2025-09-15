АРМА та держбанки не дійшли згоди щодо ТРЦ "Гулівер": контракт із переможцем конкурсу заблоковано

За даними компанії, 19 червня 2025 року АРМА провело аукціон з відбору управителя арештованого майна – торгівельно-офісного комплексу "Гулівер" площею понад 151 тис. кв. м.

Переможцем конкурсу, результати якого були оголошені 27 серпня, стало ПП "ЛІМЕКС ЕКСПРЕС КИЇВ". Умови передбачають щомісячні мінімальні доходи бюджету від управління понад 17,3 млн грн без ПДВ.

Нагадаємо, передача столичного комплексу в управління АРМА відбулася за рішенням суду у справі про ухилення від сплати податків.

Водночас, як зазначають у "ЛІМЕКС ЕКСПРЕС КИЇВ", процес підписання договору з переможцем гальмується через позицію державних банків, які раніше стягнули комплекс у власність. Йдеться про консорціум "Ощадбанку" (80%) та "Укрексімбанку" (20%).

Раніше ці банки вже двічі зверталися до суду з вимогою скасувати арешт "Гуліверу", що тимчасово виводило актив із-під управління АРМА.

У компанії підкреслили, що незалежність АРМА є ключовою умовою ефективного управління арештованими активами.

"Будь-які сумніви щодо цієї незалежності ставлять під загрозу головну мету – стабільне наповнення державного бюджету. Зволікання з укладанням договору вже фактично означає недоотримання доходів державним бюджетом ", – наголосили в офіційній заяві.

Зауважується, що ПП "ЛІМЕКС ЕКСПРЕС КИЇВ" довело досвід управління складними об’єктами комерційної нерухомості, адже є оператором одного із найбільших в Україні логістичних комплексів, має досвід експлуатації великих об’єктів нерухомості, а також співпрацює із відомими міжнародними компаніями.

Окрім того, "ЛІМЕКС ЕКСПРЕС КИЇВ" підтвердило готовність інвестувати у розвиток та модернізацію Gulliver. Запропонована фінансова модель гарантує стабільні виплати державі й відповідає вимогам прозорості та ефективності, сказано в пресрелізі.

Там також наголосили, що приватне підприємство "ЛІМЕКС ЕКСПРЕС КИЇВ" не є пов’язаним із будь-якими фігурантами кримінального провадження, у якому Gulliver був арештований.

"Цю інформацію можна перевірити у державних реєстрах, а також аналітичних інформаційних платформах", – зазначили в компанії.