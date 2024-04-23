АРМА підвищить гарантійні внески до бюджету, аби відсіяти недобросовісних управителів арештованого майна

Агентство з розшуку та управління активами (АРМА) планує підвищити ефективність управління арештованим майном, зокрема шляхом підвищення гарантійних внесків до бюджету з боку управителів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на очільницю АРМА Олену Думу.

Зокрема, на її думку, підвищення гарантійних внесків до бюджету дозволить відсіяти недобросовісних управителів.

"Сьогодні ми маємо неефективних управителів. Тому що в договорах управління відповідно до тих оцінок, які здійснювалися раніше, закладалися мінімальні гарантійні платежі, які не завжди відповідають сьогоденню та ринковій вартості активу, які вони насправді мають. Тому, переконую вас, що агентство вживало заходів, щодо зміни таких умов договорів", - заявила Дума.

Вона також піддала критиці дії попереднього керівництва агентства АРМА, яке приймало занижені пропозиції управителів щодо розміру гарантійних внесків за управління арештованими корпоративними правами.

Очільниця АРМА навела приклад підприємства "Вінняцяпобутхім" (виробник продукції бренду "Ушастый нянь"): згідно з договором управління, який уклало попереднє керівництво АРМА, гарантійний внесок управителя до бюджету становив лише 240 тис. грн на місяць, тоді як за час управління агентством Олени Думи сума гарантованого внеску була збільшена більш ніж у 30 разів до 7,5 млн грн щомісячно.

Аналогічна ситуація, за словами Олени Думи відбулась за попереднього керівництва АРМА з вибором управителя для заарештованих корпоративних прав компанії IDS Ukraine (виробник продукції брендів "Моршинська", "Миргородська", "Аляска", AquaLife): в процесі конкурсного відбору управителя попереднє керівництво АРМА віддало перевагу компанії "Карпатські мінеральні води", яка зобов’язалась сплачувати щомісяця гарантійний внесок з управління заарештованими корпоративними правами на суму 3 млн грн - це також у десятки разів менше, аніж поточні податкові відрахування IDS Ukraine, які перевищують 70 млн грн щомісяця.

Як заявила Дума, попереднє керівництво АРМА допускало численні порушення при проведенні конкурсів з відбору управителів арештованими корпоративними правами, що стало причиною низьких надходжень до бюджету. Тому в агентстві АРМА були проведені власні перевірки, а в майбутньому очікується державний аудит діяльності попереднього керівництва агентства.

"Агентством детально проаналізовано всі конкурсні відбори, які відбувалися до 1 липня 2023 року. Ті конкурсні процедури, які здійснювалися з порушенням вимог законодавства, отримали відповідні висновки за результатами аудиту. При цьому звертаю вашу увагу, що агентством замовлено додатково проведення державного аудиту, який в тому числі так само аналізував і аналізує ці документи", - додала вона.