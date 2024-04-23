АРМА повысит гарантийные взносы в бюджет, чтобы отсеять недобросовестных управляющих арестованного имущества

Агентство по розыску и управлению активами (АРМА) планирует повысить эффективность управления арестованным имуществом, в том числе путем повышения гарантийных взносов в бюджет со стороны управляющих.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу АРМА Елену Думу.

В частности, по ее мнению, повышение гарантийных взносов в бюджет позволит отсеять недобросовестных управляющих.

"Сегодня мы имеем неэффективных управляющих. Потому что в договорах управления в соответствии с теми оценками, которые осуществлялись ранее, закладывались минимальные гарантийные платежи, которые не всегда соответствуют настоящему и рыночной стоимости актива, которые они на самом деле имеют. Поэтому, убеждаю вас, что агентство принимало меры , об изменении таких условий договоров", - заявила Дума.

Она также подвергла критике действия предыдущего руководства агентства АРМА, принимавшего заниженные предложения управляющих по размеру гарантийных взносов за управление арестованными корпоративными правами.

Глава АРМА привела пример предприятия "Винницабытхим" (производитель продукции бренда "Ушастый нянь" ): согласно договору управления, который заключило предыдущее руководство АРМА, гарантийный взнос управляющего в бюджет составил всего 240 тыс. грн в месяц, тогда как за время управления агентством Елены Думы сумма гарантированного взноса была увеличена более чем в 30 раз до 7,5 млн грн ежемесячно.

Аналогичная ситуация, по словам Елены Думы, произошла при предыдущем руководстве АРМА с выбором управляющего для арестованных корпоративных прав компании IDS Ukraine (производитель продукции брендов "Моршинская", "Миргородская", "Аляска", AquaLife ): в процессе конкурсного отбора управляющего предыдущее руководство АРМА отдало преимущество компании "Карпатские минеральные воды", которая обязалась платить ежемесячно гарантийный взнос по управлению арестованными корпоративными правами на сумму 3 млн грн - это также в десятки раз меньше текущих налоговых вычетов IDS Ukraine, которые превышают 70 млн грн ежемесячно.

Как заявила Дума, предыдущее руководство АРМА допускало многочисленные нарушения при проведении конкурсов по отбору управляющих арестованными корпоративными правами, что явилось причиной низких поступлений в бюджет. Поэтому в агентстве Арма были проведены собственные проверки, а в будущем ожидается государственный аудит деятельности предыдущего руководства агентства.

"Агентством подробно проанализированы все конкурсные отборы, которые проходили до 1 июля 2023 года. Те конкурсные процедуры, которые осуществлялись с нарушением требований законодательства, получили соответствующие выводы по результатам аудита. При этом обращаю ваше внимание, что агентство заказало дополнительно проведение государственного аудита, который, в том числе, также анализировал и анализирует эти документы", - добавила она.